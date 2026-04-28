Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Lohnender Emmi-Einstieg? 28.04.2026 10:03:39

SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Emmi von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie Anlegern gebracht.

Das Emmi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 929,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Emmi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,076 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.04.2026 863,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 802,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,67 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Emmi belief sich zuletzt auf 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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