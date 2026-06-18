SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EMS-CHEMIE gewesen.

Am 18.06.2016 wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die EMS-CHEMIE-Aktie letztlich bei 469,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 0,213 Anteile im Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Anteile wären am 17.06.2026 149,71 CHF wert, da der Schlussstand 702,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,71 Prozent angezogen.

Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 16,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at