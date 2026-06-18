EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Lohnendes EMS-CHEMIE-Investment?
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18.06.2026 10:04:37
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 18.06.2016 wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die EMS-CHEMIE-Aktie letztlich bei 469,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 0,213 Anteile im Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Anteile wären am 17.06.2026 149,71 CHF wert, da der Schlussstand 702,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,71 Prozent angezogen.
Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 16,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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