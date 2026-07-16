EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Lohnender EMS-CHEMIE-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 524,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,908 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 455,15 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 15.07.2026 auf 762,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,52 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 17,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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