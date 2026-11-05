EMS-CHEMIE Aktie

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WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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EMS-CHEMIE-Investition im Blick 05.11.2026 10:03:20

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EMS-CHEMIE-Investment gewesen.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 497,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 20,101 Anteile im Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Anteile wären am 04.11.2026 17 135,68 CHF wert, da der Schlussstand 852,50 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 71,36 Prozent gleich.

EMS-CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,89 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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