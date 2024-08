SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 613,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,630 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 160,55 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 07.08.2024 auf 712,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,06 Prozent gesteigert.

Insgesamt war EMS-CHEMIE zuletzt 16,26 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at