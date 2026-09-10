SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 518,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,193 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 153,57 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 09.09.2026 auf 795,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 53,57 Prozent mehr wert.

EMS-CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at