EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Lukrative EMS-CHEMIE-Investition?
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 518,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,193 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 153,57 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 09.09.2026 auf 795,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 53,57 Prozent mehr wert.
EMS-CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,47 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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