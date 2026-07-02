SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 677,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,771 EMS-CHEMIE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 687,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 147,71 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,48 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 16,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at