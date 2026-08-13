EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Frühes Investment
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 542,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,450 EMS-CHEMIE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 14 704,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 797,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 18,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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