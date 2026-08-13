SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EMS-CHEMIE-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 542,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,450 EMS-CHEMIE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 14 704,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 797,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 18,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at