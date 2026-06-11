SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 847,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,806 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 692,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 175,91 CHF wert. Mit einer Performance von -18,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

EMS-CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at