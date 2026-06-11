EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Performance im Blick
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11.06.2026 10:03:36
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 847,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,806 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 692,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 175,91 CHF wert. Mit einer Performance von -18,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
EMS-CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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