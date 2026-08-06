SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades EMS-CHEMIE-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 1 027,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,974 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (819,00 CHF), wäre das Investment nun 797,47 CHF wert. Mit einer Performance von -20,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 19,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at