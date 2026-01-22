EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Profitables EMS-CHEMIE-Investment?
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren
Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 838,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0,119 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,15 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 21.01.2026 auf 613,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 73,15 CHF, was einer negativen Performance von 26,85 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 13,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|658,00
|-1,13%
