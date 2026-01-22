EMS-CHEMIE Aktie

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

Profitables EMS-CHEMIE-Investment? 22.01.2026 10:03:51

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen EMS-CHEMIE-Einstiegs gewesen.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 838,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0,119 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,15 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 21.01.2026 auf 613,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 73,15 CHF, was einer negativen Performance von 26,85 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 13,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

Analysen zu EMS-CHEMIE AG

Aktien in diesem Artikel

EMS-CHEMIE AG 658,00 -1,13% EMS-CHEMIE AG

