EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Frühe Anlage
|
03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 982,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,178 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 061,07 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 02.09.2026 auf 792,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,39 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 18,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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