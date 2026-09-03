EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Frühe Anlage 03.09.2026 10:04:02

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren EMS-CHEMIE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 982,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,178 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 061,07 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 02.09.2026 auf 792,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,39 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 18,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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