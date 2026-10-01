EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Rentabler EMS-CHEMIE-Einstieg? 01.10.2026 10:03:17

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 878,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,114 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 819,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,34 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 6,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 19,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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