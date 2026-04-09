SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 744,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 13,432 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 717,26 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 08.04.2026 auf 649,00 CHF belief. Mit einer Performance von -12,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 14,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at