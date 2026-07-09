EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Langfristige Performance 09.07.2026 10:03:25

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 937,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,107 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,64 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 08.07.2026 auf 690,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,36 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 16,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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