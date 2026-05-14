EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Anlage im Blick
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.05.2021 wurden EMS-CHEMIE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 806,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,240 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers auf 666,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 826,41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,36 Prozent eingebüßt.
Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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