SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 639,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,649 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 623,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 749,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,50 Prozent verringert.

Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at