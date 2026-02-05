EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Investmentbeispiel
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet
EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 639,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,649 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 623,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 749,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,50 Prozent verringert.
Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
05.02.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|671,50
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.