EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Investmentbeispiel
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19.03.2026 10:04:12
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die EMS-CHEMIE-Aktie an diesem Tag 826,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,099 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (619,50 CHF), wäre die Investition nun 7 495,46 CHF wert. Mit einer Performance von -25,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 14,49 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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