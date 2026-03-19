SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die EMS-CHEMIE-Aktie an diesem Tag 826,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,099 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (619,50 CHF), wäre die Investition nun 7 495,46 CHF wert. Mit einer Performance von -25,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 14,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at