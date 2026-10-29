SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen EMS-CHEMIE-Einstiegs gewesen.

Am 29.10.2021 wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug an diesem Tag 907,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,102 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 931,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 845,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 6,89 Prozent.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich jüngst auf 19,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at