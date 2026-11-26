EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Performance
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 888,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,255 EMS-CHEMIE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 802,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 032,08 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 9,68 Prozent.
EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 19,12 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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