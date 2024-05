SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 852,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,117 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,03 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 08.05.2024 auf 759,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 17,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at