SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: Hätte sich ein Epic Suisse-Investment vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Epic Suisse-Papier statt. Zum Handelsende stand das Epic Suisse-Papier an diesem Tag bei 83,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,617 Epic Suisse-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 10 023,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,24 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 938,68 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Epic Suisse-Aktie fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Epic Suisse-Anteils auf 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at