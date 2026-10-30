Epic Suisse Aktie

Epic Suisse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Epic Suisse-Anlage? 30.10.2026 10:03:36

SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: Hätte sich ein Epic Suisse-Investment vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Epic Suisse-Papier statt. Zum Handelsende stand das Epic Suisse-Papier an diesem Tag bei 83,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,617 Epic Suisse-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 10 023,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,24 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 938,68 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Epic Suisse-Aktie fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Epic Suisse-Anteils auf 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Epic Suisse

mehr Nachrichten

Analysen zu Epic Suisse

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Epic Suisse 83,80 0,00% Epic Suisse

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:46 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:00 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen