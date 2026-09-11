Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Performance unter der Lupe
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,502 Anteile im Depot. Die gehaltenen Epic Suisse-Aktien wären am 10.09.2026 1 379,54 CHF wert, da der Schlussstand 83,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +37,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Epic Suisse jüngst 937,14 Mio. CHF wert. Das Epic Suisse-Papier wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Das Epic Suisse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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