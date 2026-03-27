Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Investmentbeispiel
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27.03.2026 10:05:09
SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Epic Suisse-Aktie an diesem Tag 63,80 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Epic Suisse-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,674 Epic Suisse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 394,98 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Papiers am 26.03.2026 auf 89,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 39,50 Prozent gleich.
Der Marktwert von Epic Suisse betrug jüngst 997,47 Mio. CHF. Am 25.05.2022 fand der erste Handelstag der Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX statt. Die Epic Suisse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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