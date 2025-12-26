SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Epic Suisse-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Epic Suisse-Papier 79,00 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,658 Anteilen. Die gehaltenen Epic Suisse-Aktien wären am 23.12.2025 1 081,01 CHF wert, da der Schlussstand 85,40 CHF betrug. Mit einer Performance von +8,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Epic Suisse betrug jüngst 957,12 Mio. CHF. Epic Suisse-Papiere wurden am 25.05.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at