Epic Suisse Aktie

Epic Suisse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Epic Suisse-Investition 26.12.2025 10:03:34

SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Epic Suisse-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Epic Suisse-Papier 79,00 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,658 Anteilen. Die gehaltenen Epic Suisse-Aktien wären am 23.12.2025 1 081,01 CHF wert, da der Schlussstand 85,40 CHF betrug. Mit einer Performance von +8,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Epic Suisse betrug jüngst 957,12 Mio. CHF. Epic Suisse-Papiere wurden am 25.05.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Epic Suissemehr Nachrichten

Analysen zu Epic Suissemehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Epic Suisse 85,40 0,71% Epic Suisse

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen