SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Epic Suisse-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Epic Suisse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,60 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,502 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2023 1 039,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,96 Prozent gesteigert.

Epic Suisse wurde am Markt mit 650,25 Mio. CHF bewertet. Der Epic Suisse-Börsengang fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Epic Suisse-Papiers lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at