SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Epic Suisse-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2022 wurde die Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,748 Epic Suisse-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 87,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 370,08 CHF wert. Damit wäre die Investition 37,01 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Epic Suisse eine Marktkapitalisierung von 974,84 Mio. CHF. Epic Suisse-Papiere wurden am 25.05.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Epic Suisse-Anteils lag damals bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at