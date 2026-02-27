SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Epic Suisse-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Epic Suisse-Aktie bei 62,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Epic Suisse-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,597 Epic Suisse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,41 CHF, da sich der Wert einer Epic Suisse-Aktie am 26.02.2026 auf 90,40 CHF belief. Mit einer Performance von +44,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Epic Suisse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,01 Mrd. CHF. Am 25.05.2022 wurden Epic Suisse-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die Epic Suisse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at