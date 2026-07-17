SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Epic Suisse-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,338 Epic Suisse-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Epic Suisse-Papiers auf 85,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 896,10 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,96 Prozent.

Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich jüngst auf 948,86 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Papiere an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der erste festgestellte Kurs eines Epic Suisse-Anteils lag damals bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at