SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Epic Suisse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Epic Suisse-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Epic Suisse-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,316 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.11.2025 gerechnet (83,60 CHF), wäre das Investment nun 110,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Epic Suisse einen Börsenwert von 860,42 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX war der 25.05.2022. Die Epic Suisse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at