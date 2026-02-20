SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Epic Suisse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Epic Suisse-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,40 CHF. Bei einem Epic Suisse-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,551 Epic Suisse-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 90,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 479,59 CHF wert. Damit wäre die Investition 14,80 Prozent mehr wert.

Am Markt war Epic Suisse jüngst 1,00 Mrd. CHF wert. Das Epic Suisse-Papier wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Epic Suisse-Anteils lag damals bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at