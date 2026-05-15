SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Epic Suisse-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Epic Suisse-Papier an diesem Tag 79,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Epic Suisse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,263 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 10 404,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gleich.

Epic Suisse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 922,79 Mio. CHF. Das Epic Suisse-IPO fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Epic Suisse-Anteilsschein bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at