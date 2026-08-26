Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Lukrative Feintool International-Investition?
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Titel Feintool International-Aktie: Hätte sich ein Investment in Feintool International vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Vor 1 Jahr wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,90 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,174 Feintool International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 100,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition Prozent eingebüßt.
Am Markt war Feintool International jüngst 161,18 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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