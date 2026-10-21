Feintool International Aktie

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WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Performance unter der Lupe 21.10.2026 10:03:28

SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Feintool International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Feintool International-Anteile betrug an diesem Tag 9,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 035,197 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (11,05 CHF), wäre das Investment nun 11 438,92 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 14,39 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Feintool International belief sich zuletzt auf 173,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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