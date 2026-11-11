SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Feintool International-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Feintool International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,71 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 130,362 Feintool International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 329,69 CHF wert. Mit einer Performance von -86,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 154,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at