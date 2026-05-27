Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Feintool International-Performance
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Feintool International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 64,88 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 154,125 Feintool International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 9,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 476,52 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 85,23 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 138,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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