SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Feintool International-Investment verlieren können.

Am 05.08.2023 wurde die Feintool International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 4,255 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 41,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,82 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 58,21 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 144,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at