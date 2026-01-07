SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Feintool International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Feintool International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56,10 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 1,783 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 19,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,39 Prozent verringert.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 157,44 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at