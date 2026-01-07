Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

Feintool International-Anlage 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Feintool International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Feintool International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56,10 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 1,783 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 19,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,39 Prozent verringert.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 157,44 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Feintool International AG (N) (FIH)

Feintool International AG (N) (FIH) 11,35 -4,22%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

