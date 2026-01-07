Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Feintool International-Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Feintool International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56,10 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 1,783 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 19,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,39 Prozent verringert.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 157,44 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
07.01.26
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.12.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Optimismus in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,35
|-4,22%