SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug an diesem Tag 37,78 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 2,647 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30,04 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 30.12.2025 auf 11,35 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,96 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 164,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at