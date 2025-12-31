Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Profitables Feintool International-Investment?
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug an diesem Tag 37,78 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 2,647 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30,04 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 30.12.2025 auf 11,35 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,96 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 164,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Nachrichten
|
31.12.25
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.12.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25