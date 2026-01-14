Feintool International Aktie
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Feintool International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Feintool International-Anteile an diesem Tag 12,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Feintool International-Papier investiert hätte, hätte er nun 79,365 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Feintool International-Anteile wären am 13.01.2026 837,30 CHF wert, da der Schlussstand 10,55 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 837,30 CHF entspricht einer negativen Performance von 16,27 Prozent.
Zuletzt verbuchte Feintool International einen Börsenwert von 162,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
