Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Frühes Investment
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Feintool International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 487,805 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 10,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 195,12 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -48,05 Prozent.
Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 151,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)
