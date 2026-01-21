SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Feintool International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 487,805 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 10,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 195,12 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -48,05 Prozent.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 151,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at