Feintool International Aktie

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WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Lukrativer Feintool International-Einstieg? 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.08.2016 wurde die Feintool International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Feintool International-Papier an diesem Tag bei 67,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Feintool International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,078 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1 566,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,65 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84,34 Prozent.

Der Marktwert von Feintool International betrug jüngst 160,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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