SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Feintool International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Feintool International-Aktie betrug an diesem Tag 36,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,771 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 10,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,18 Prozent eingebüßt.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150,51 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at