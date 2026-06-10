Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Langfristige Anlage
|
10.06.2026 10:04:15
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Feintool International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 43,478 Anteile im Depot. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 09.06.2026 428,70 CHF wert, da der Schlussstand 9,86 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 57,13 Prozent.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 147,32 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
10:04
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.06.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
01.06.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
28.05.26