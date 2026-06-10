SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Feintool International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 43,478 Anteile im Depot. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 09.06.2026 428,70 CHF wert, da der Schlussstand 9,86 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 57,13 Prozent.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 147,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at