SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.10.2023 wurde das Feintool International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,38 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 5,160 Feintool International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,76 CHF wert. Mit einer Performance von -43,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 162,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at