SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Feintool International-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Feintool International-Aktie bei 44,94 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,225 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 9,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 78,86 Prozent verkleinert.

Alle Feintool International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 139,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at