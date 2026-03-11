Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

Lohnende Feintool International-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Feintool International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,811 Feintool International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,56 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 84,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,77 Prozent.

Der Feintool International-Wert an der Börse wurde auf 140,66 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

