Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Lohnende Feintool International-Anlage?
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Feintool International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,811 Feintool International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,56 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 84,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,77 Prozent.
Der Feintool International-Wert an der Börse wurde auf 140,66 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
11.03.26
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
04.03.26
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)