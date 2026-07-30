SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Flughafen Zürich vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Flughafen Zürich-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Flughafen Zürich-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 232,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,029 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Flughafen Zürich-Aktien wären am 29.07.2026 10 068,85 CHF wert, da der Schlussstand 234,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +0,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 7,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at