SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Flughafen Zürich-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 176,10 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,679 Flughafen Zürich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 236,80 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 29.04.2026 auf 217,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,68 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at