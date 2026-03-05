SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Flughafen Zürich-Papier letztlich bei 161,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62,073 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Flughafen Zürich-Aktien wären am 04.03.2026 15 654,87 CHF wert, da der Schlussstand 252,20 CHF betrug. Mit einer Performance von +56,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at